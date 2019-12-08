В Китае создали "идеальную свинью". Ее скрестили с обезьяной

Китайские ученые создали "идеальных свиней" для выращивания внутри животных человеческих органов для трансплантации. Их скрещивали в обезьянами. Две таких свиньи недавно появились на свет, однако вскоре умерли в течение первой недели своей жизни. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

В пятидневные эмбрионы свиней ученые вводили стволовые клетки обезьян. Таким образом, при рождении в их коже, легких, сердце, селезенке и печени содержался генетический код обезьян, что позволило им вырабатывать флуоресцентный белок.

Пока ученые из Китая не знают причину гибели животных. Единственная версия - неудачный процесс экстракорпорального оплодотворения. Многие ученые выражают надежду, что исследования в этой области будут продолжены, чтобы найти способ выращивать человеческие органы, острая нехватка которых ощущается по всему миру.