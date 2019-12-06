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Источник Правда.Ру

Космонавт Котов рассказал, как сложно ухаживать за волосами на орбите

Наука » Экология » Космос

100-й космонавт России Олег Котов рассказал о том, как тяжело ухаживать за волосами на орбите. Он сообщил, что информация о том, что в условиях невесомости быстро растут волосы, - неверная. 

По словам космонавта, волосы растут как обычно, и только на теле на теле увеличивается пушистость. Это происходит из-за того, что в условиях невесомости одежда не трет и не вытирает волоски в определенных местах.

На МКС космонавты используют для мытья волос беспенный шампунь, который можно смыть обычным мокрым полотенцем. У космонавтов нет возможности принимать душ, поэтому для поддержания гигиены тела используются влажные полотенца. Фена на МКС нет.

На МКС космонавты используют беспенный шампунь для волос. Его можно смыть мокрым полотенцем. Душа на МКС нет, для поддержания гигиены тела космонавты используют  влажные полотенца. Фена на МКС тоже нет.

Вспоминая свой первый душ на Земле после космоса, Котов охарактеризовал свои ощущения одним словом — "счастье".

 

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