Google планирует запретить установку APK-файлов на Android

Похоже, что Google решила перестать бороться с Apple, используя для этого лучшие стороны своей продукции, и решила просто использовать рыночный подход своего конкурента. В данном случае речь идет о то, что, возможно, в Android будет заблокирована установка APK-файлов.

Одним из самых больших плюсов операционной системы от "корпорации добра" была возможность установить на Android сторонних программ, которые отсутствуют в официальном магазине приложений, но они выпущены в виде APK-файлов.

Например, у Apple такой возможности попросту нет, но уже скоро это преимущество Android может исчезнуть, так как Google планирует отказаться от этой возможности.

Специалисты проанализировали код обновленной версии магазина приложений от Google и увидели, что возможность установки сторонних программ может быть отключена, что говорит о том, что уже проводится тестирование данного режима. Если это действительно будет сделано, то, скорее всего, Google объяснит это "заботой о пользователям и их безопасности".