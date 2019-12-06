Экологи: на одну футболку тратится 1670 литров воды

Немецкие ученые подсчитали, что за "жизненный цикл" обычной белой футболки расходуется 1670 литров пресной воды.

Для исследования специалисты взяли обычную белую футболку из хлопка, которая была изготовлена не в Европе, а продана была в Германии. В процессе ношения ее стирали 44 раза.

За все время ее использования выделяются вредные для окружающей среды вещества, соответствующие 3,7 кг углекислого газа (СО2). Более 50% парникового потенциала футболки приходится на ее стирку.

Также стоит отметить, что для производства футболки нужно затратить и большие объемы воды. Например, для производства хлопка нужно 1370 литров. Чтобы изготовить из него футболку, нужно еще 55 литров.

Для стирки нужен 221 литр воды, 17 литров воды требуется для сушки футболки.

По мнению авторов исследования, чтобы снизить экологический вред футболки, нужно избегать ненужные расходы электроэнергии, а футболку сушить в естественных условиях.