Генетики из США раскритиковали эксперимент с домашними лисами

Эксперимент с домашними лисами проводился в 1959 году в Новосибирске в НИИ цитологии и генетики академиком Дмитрием Беляевым. Из 130 черно-бурых лис самых послушных особей скрещивали между собой с целью выведения породы, которая наиболее расположена к человеку.

В процессе проведения эксперимента генетики описали признаки "одомашненности" — закрученные хвосты, вислые уши, мозг меньшего объема, уменьшенное тело, крупные пятна на шкуре и игривость, которая сохраняется вплоть до зрелого возраста.

Ученый смог добиться, чтобы животные одной из линий стали намного более игривыми и добрыми, а на их шерсти появились белые пятна. У некоторых лис хвосты стали скрученными, а уши — вислыми.

Американские биологи усомнились в достоверности эксперимента, который проводился в СССР в 1959 году

Американские биологи усомнились в достоверности эксперимента, который проводился в СССР в 1959 годуГенетики из США во главе с биологом Элинор Карлсон усомнились, что данные признаки могут быть признаками одомашнивания.

Карлсон и его коллеги не обнаружили доказательств того, что у домашних собак хвост закручивается чаще, чем у их диких сородичей.

Тем не менее американские биологи признают вклад эксперимента Белява в науку.