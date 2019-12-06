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Источник Правда.Ру

Эксперимент с геном китайских близнецов: нужно ли редактировать людей?

Наука

Фридман Марина, сотрудник Института общей генетики РАН, кандидат биологических наук, в интервью "Правде.Ру" прокомментировала данный эксперимент китайского ученого.

- В прошлом году в Китае появились на свет девочки-близнецы с отредактированным геном.

- Да, я знаю эту историю. Там нашли их исходники недавно. Они пытались в нескольких изданиях опубликовать статью об этом. В том числе и в журналы, которые требуют подробного изложения исходных данных. Не факт, что они сделали именно ту комбинацию, которая большинство людей предохраняет от СПИДа. 

- Какие мутации могли возникнуть у близнецов в результате этого эксперимента? Это какие-то внешние проявления или на генетическом уровне?

- Я думаю, что это просто локус, но не совсем те мутации, не совсем та последовательность. Из-за этого не очень понятно, будет ли она работать так же, будет ли она предохранять от СПИДа.

- Они выглядят как обычные люди? 

- Конечно. Вы же понимаете, что они исходно пытались воспроизвести мутацию, которая защищает от СПИДа. Она есть у определенного количества людей. У русских ее не так уж мало. Люди, у которых она есть, выглядят вполне естественно.

- Но совершенно не очевидно, что, кроме пользы, от нее нет каких-то неприятностей, потому что она же все-таки у большинства людей отсутствует. Наверное, если бы она была так хороша, то ее бы было много, она бы распространилась по всей популяции.

- СПИД возник недавно. За счет отбора она еще не могла распространиться по популяции. Но, тем не менее, она у меньшинства людей. Китайцы пытались воспроизвести ее. Воспроизвели не очень точно. 

-Такие эксперименты важны человечеству? Там говорилось, что болен один из родителей, и что это способ защитить ребенка от СПИДа.

- Но вообще существуют более надежные способы, которые, наверное, в меньшей степени ставят детей под удар. Что касается рисков, то в случае если уже есть генетическое заболевание, оно может возникнуть в результате новой мутации. Такие исследования очень важны. Они нужны для того, чтобы в этом случае можно было разработать индивидуальную программу лечения.

-В принципе, эти исследования, конечно, нужны. Но в таком формате, когда пытаются что-то сделать с зародышами или с яйцеклетками, это, наверное, не очень хорошо. Мы же у этих людей заранее не спрашиваем, хотят они этого или нет. 

- А почему опыты проводятся сразу на людях? Проводились ли ранее опыты на животных?

- Конечно. Там, наверно, все получалось, а в эксперименте с людьми произошел сбой.

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Темы китай генетика эксперимент редактирование генов
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