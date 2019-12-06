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Источник Правда.Ру

Уральские специалисты разработали программу для расчета норм удобрений

Наука » Технологии

Специалисты Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Мальцева разработали специальную программу, с помощью которой можно рассчитать объемы минеральных удобрений для разных агроэкологических сценариев.

Данная программа повышает окупаемость удобрений в 1,5-2 раза, что позволит предприятиях экономить до 10-15% средства. Софт помогает не только определить дозы минеральных удобрений, но и выбрать вид и форму удобрения. 

Софт поможет значительно упростить работу агрономов-технологов. Также ПО поможет быстрее выбрать конкретное удобрение для тех или иных культур и условий выращивания.

От существующих аналогов данная программа отличается тем, что в ней можно быстро внести доработки под конкретные условия. Так, программа позволяет адаптировать технологию для особых климатических условий, которые могут быть характерны для определенных территорий.

Темы софт курган программа удобрения российский софт российские ученые натуральные удобрения
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