Уральские специалисты разработали программу для расчета норм удобрений

Специалисты Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Мальцева разработали специальную программу, с помощью которой можно рассчитать объемы минеральных удобрений для разных агроэкологических сценариев.

Данная программа повышает окупаемость удобрений в 1,5-2 раза, что позволит предприятиях экономить до 10-15% средства. Софт помогает не только определить дозы минеральных удобрений, но и выбрать вид и форму удобрения.

Софт поможет значительно упростить работу агрономов-технологов. Также ПО поможет быстрее выбрать конкретное удобрение для тех или иных культур и условий выращивания.

От существующих аналогов данная программа отличается тем, что в ней можно быстро внести доработки под конкретные условия. Так, программа позволяет адаптировать технологию для особых климатических условий, которые могут быть характерны для определенных территорий.