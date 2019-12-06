Специалисты Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Мальцева разработали специальную программу, с помощью которой можно рассчитать объемы минеральных удобрений для разных агроэкологических сценариев.
Данная программа повышает окупаемость удобрений в 1,5-2 раза, что позволит предприятиям экономить до 10-15% средств. Софт помогает не только определить дозы минеральных удобрений, но и выбрать вид и форму удобрения.
Софт поможет значительно упростить работу агрономов-технологов. Также ПО быстро выберет конкретное удобрение для тех или иных культур и условий выращивания.
От существующих аналогов данная программа отличается тем, что в ней можно быстро внести доработки под конкретные условия. Так, софт позволяет адаптировать технологию для особых климатических условий, которые могут быть характерны для определенных территорий.
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