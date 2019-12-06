Три проверенных способа исполнения новогодних желаний

Зарубежный психолог Валентина Стойчева рассказала, какие три способа помогут"взломать" подсознание и исполнить новогодние желания.

Перестать негативно мыслить

Известно, что у многих есть правило, после новогодних праздников что-то изменить в жизни, и когда бьют куранты загадывать желания. В результате проведенного исследования выяснилось, что такая активность длится только 12 дней. Такие данные были получены во время опроса спортсменов в соцсети Strava. То есть, уже к первой половине января большая часть людей перестают что-либо делать для исполнения своих желаний. Чтобы этого не произошло, психолог советует мотивироваться за счет устранения негативных мыслей. Если человек негативно мыслит, то исполнение мечты становится минимальным.

Загадывать желания с позитивом

Нужно помнить о том, что неправильное питание и плохие привычки привносят в жизнь негатив. Лучше чаще встречаться с близкими людьми, которые помогут зарядиться положительной энергией. Если возникнут негативные эмоции, можно начать планировать действия для лучшего исполнения желания.

Валентина Стойчева советует формулировать желания с позитивом. Это касается как общих целей, так и небольших ежедневных задач.

Слушать свою душу

Кроме того, нужно помнить об осознанности желаний. Часто бывает, что люди загадывают одно, а хотят совершенно другого. В результате, когда желание сбывается, человек не чувствует от этого радости.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как правильно загадывать желания в Новый год.