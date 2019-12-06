В Атлантическом океане нашли германский крейсер Первой мировой войны

На дне Атлантики обнаружен немецкий корабль, затонувший 105 лет назад.

В южной части Атлантического океана нашли останки одного из самых крупных кораблей Первой Мировой войны. Они находились в 98 морских милях к юго-востоку от Фолклендских островов, на глубине 1610 метров.

При битве за Фолклендские острова в декабре 1914 года крейсер "Шарнхорст" был потоплен британском Королевским флотом.

Участники экспедиции сообщили, что они приступили к поискам в день столетия битвы в декабре 2014 года.

Корабль был найден только в процессе масштабной операции, в которой также были задействованы подводные беспилотники.

Также члены экспедиции рассказали, что в процессе поисков они часто натыкаются на объекты, которые ошибочно принимают за утонувшие корабли. Но, увидев на экранах радаров "Шарнхорст", они сразу решили, что это один из германских крейсеров. На дне моря даже сохранился кратер от удара и большое количество обломков после морской битвы.

В результате сражения крейсер был затоплен, утонули все 800 членов экипажа. Вместе с ним затонули еще 8 германских кораблей.

Напомним, что в прошлом году у острова Матуа Курильской гряды экспедиция Минобороны и Русского географического общества обнаружили немецкий бронепалубный крейсер.