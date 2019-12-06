В США рождественскую елку подключили к электрическому угрю

В США сотрудники океанариума из Чаттануге подключили рождественскую елку к аквариуму с электрическим угрем. Рыба испускает разряды, которые заставляют иллюминацию переливаться.

Взрослый угорь имеет длину от 1 до 3 метров, его вес составляет 40 килограммов.

Электрические органы занимают около 4/5 всей длины угря. Благодаря электрическим органам угри парализуют свою добычу и могут защитить себя от врагов. Ученые выяснили, что угри с помощью удара тока могут даже оглушить лошадь.

В его аквариуме установили специальные датчики, фиксирующие разряды и передают их в светозвуковую систему.

Если угорь ведет себя спокойно, то елка горит тускло. Но когда он ищет пищу или волнуется, то он начинает испускать разряды более высокого напряжения, и гирлянда светится ярче.