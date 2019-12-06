Выживание человечества связали со способностью усваивать алкоголь

Специалисты из Университета Эксетера в Великобритании считают, что именно благодаря способности усваивать алкоголь человечество избежало вымирания.

Специалисты провели исследования, в результате которых выяснилось, что около 10 миллионов лет назад разные виды приматов конкурировали друг с другом за ресурсы, некоторые из них ели неспелые плоды, которые их организм мог переварить. Благодаря этой способности они стали более выживаемыми, чем другие приматы. Они не могли усваивать перезрелые плоды, а из-за содержания этилового спирта в их составе у приматов часто были отравления. Но потом предки человека адаптировались и уже могли есть перезрелые фрукты.

Стоит напомнить, что линии шимпанзе и людей разделились около 5,5 миллионов лет назад. Это объясняет тот факт, что организм некоторых видов современных обезьян могут усваивать алкоголь.

При этом отмечается, что концентрация спирта в ферментированных растительных тканях равняется примерно 1-4%, что значительно меньше, чем в большинстве современных алкогольных напитках.