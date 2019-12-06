Астрономы выяснили, почему фотоны из других галактик не достигают Земли

Международная группа ученых усовершенствовала программный алгоритм, разработанный для моделирования поведения фотонов в межгалактическом пространстве. Ученым удалось выяснить, почему кванты электромагнитного излучения из других галактик не всегда достигают нашей планеты.

По словам доцента Балтийского федерального университета Андрея Савельева, во Вселенной есть такие объекты как блазары. Они представляют собой мощные генераторы гамма-излучений, создающие интенсивные потоки фотонов, которые достигают в том числе и Земли.

Но согласно расчетам, до нашей планеты должно добираться определенное количество фотонов, а на практике добирается абсолютно другое количество.

Ученые по-разному объясняют этот феномен. Согласно одной версии, фотон отклоняется от своей первоначальной траектории, когда превращается в электрон, поэтому пролетает мимо Земли, когда снова становится фотоном. По другой версии, важное значение имеет контакт фотонов с водородом, который присутствует между галактиками. Специалисты остановились именно на этой версии.