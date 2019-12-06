Финские специалисты заставили кусочки пластика двигаться

Финские специалисты Университета Тампере применили технику управления светом для того, чтобы заставить двигаться кусочки пластика. Ученые надеются, что данная технология будет применяться в медицине и многих других сферах.

Ученые смогли заставить двигаться термочувствительный жидкокристаллический полимер, покрытый слоем специального красителя. Материал начинает двигаться под воздействием света, энергия которого преобразуется в механическую. Пластик двигается со скоростью 1 миллиметр в секунду. С такой же скоростью передвигаются улитки.

По словам одного из авторов технологии Арра Приймяги, ученым удалось доказать, что материал можно научить двигаться. Если работы в этом направлении будут продолжены, то ученые смогут создать мягкого робота, которого можно будет программировать.

Приймяги сообщил, что кусочки пластика, двигающиеся под действием света, можно будет использоваться в биомедицине.