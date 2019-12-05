Чукотский поселок окружили 56 голодных белых медведей

На Чукотке рядом с поселком Рыркайпий собралось более 50 медведей. Они застряли рядом с мысом Кожевникова из-за аномально теплой погоды.

По словам координаторов WWF России по сохранению Арктики Михаила Стишова, если бы лед был крепким, то хотя бы часть белых медведей уже бы ушли в море, где они могут охотиться на тюленя или морского зайца.

А сейчас они вынуждены искать себе пищу возле берега. Медведи также любят заглядывать в поселки, наблюдать за людьми, искать еду.

Специалисты WWF насчитали вокруг поселка 56 белых медведей. Все они бродят по побережья Черного моря в поисках пищи. В поселке отменили все общественные мероприятия, а детей возят в школы и детские сады на автобусах.

Вокруг поселка Рыркарпий дежурят патрульные: они контролируют, чтобы животные не подходили близко к поселку.