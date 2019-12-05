Жители Испании предложили Грете Тунберг экологичный способ путешествий

Жители испанского Талавера-де-ла-Рейна предложили экоактивистке из Швеции Грете Тунберг необычный способ путешествия, с помощью которого она сможет добраться из Лиссабона в Мадрид. Это связано с тем, что Грета Тунберг ради экологии решила отказаться от авиаперелетов, а из США до Португалии добиралась на катамаране.

Жители Испании пошли ей навстречу и выделили ей для путешествий осла, чтобы она сама попробовала тот способ перемещений, которым люди пользовались в течение нескольких веков.

Ранее известный уфолог Скотт Уоринг из Тайваня заявил, что Грета Тунберг, возможно, является инопланетянкой.

Ранее сообщалось о том, что Грета Тунберг доплыла до Португалии из США на катамаране.