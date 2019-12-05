В Эгейском море нашли ранее неизвестные гидротермальные источники

Американские роботы обнаружили ранее неизвестные гидротермальные источники. Гидротермальные источники нашли на подводном вулкане Колумбо, в семи километрах от греческого острова Санторини в Эгейском море.

Ученые выяснили, что вокруг гидротермальных источников (которые назвали "дымоходами"), обитают процветающие сообщества различных бактерий. Специалисты использовали в работе автономные подводные аппараты AUV. Их также планируют использовать в будущем для изучения Юпитера и Сатурна, чтобы обнаружить там следы жизни.