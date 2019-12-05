Рак будут лечить модифицированным вирусом оспы

Американские исследователи уже приступили к испытаниям на людях нового препарата от рака. Новое лекарство представляет собой выделенный из оспы вирус.

Новый препарат призван помочь больным онкологическими заболеваниями. Подобные лекарства уже испытывались, но тогда исходным вирусом был герпес, теперь ученые планируют использовать более опасный вирус — оспу.

Исследователи пока не заявляют о прорыве, но новое лекарство сможет справиться с злокачественными клетками, в частности, оно поможет лимфоцитам бороться с раковыми опухолями.