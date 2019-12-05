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Источник Правда.Ру

"Умная" упаковка будет напоминать о времени приема лекарства

Наука » Технологии

Британские врачи серьезно озаботились забывчивостью пациентов, у которых часто развиваются осложнения заболевания или даже наступает летальный исход из-за того, что они не приняли вовремя то или иное лекарство. 

Специально для этих людей была разработана "умная" упаковка. Разработка уже прошла первые испытания. 

"Умная упаковка" сама, на основании назначений врача, дозирует лекарство, напоминает о времени его приема и защищает препарат от детей. Упаковка ничем не отличается от обычной: она имеет проворачивающуюся крышку, в которую высыпаются таблетки.

Стоит отметить, что крышка поворачивается только тогда, когда пришло время пить таблетки и пациент нажал на нужную кнопку в специальном приложении на смартфоне. Дети открыть эту упаковку не смогут. Если пациент забыл принять таблетку, то "умная упаковка" напомнит ему об этом через телефон.

"Умную упаковку" планируют протестировать на пациентах с хроническими заболеваниями, которые часто забывают вовремя принять лекарства.

Темы смартфон лекарство умная упаковка
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