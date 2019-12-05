В России появилось первое производство искусственной рыбы

В России уже получили первую опытную партию искусственной рыбы.

Сейчас авторы проекта занимаются поисками условий, при которых будет обеспечен максимальный рост мяса рыбы. Они проводят эксперименты с целью выбрать оптимальную среду.

По словам гендиректора компании ArtMeat, биоматериал берут у мальков рыб при помощи биопсии, так как мышцы содержат большое количество стволовых клеток, необходимых для создания искусственной рыбы.

Затем клетки помещают в специальный биореактор.

Также идет процесс по выращиванию жировых компонентов мяса из стволовых клеток соединительной ткани. Благодаря этому можно будет также создать искусственное мясо, вкус которого максимально близок к натуральному.

В результате должен быть создан искусственный рыбный фарш из осетрины.

Ранее сообщалось о том, что в России создали искусственную мясную котлету.