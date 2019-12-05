Компания Air France приступила к тестированию автономного багажного тягача AT135. Испытания проводятся с 15 ноября в аэропорту Тулузы.
Автономный багажный тягач должен заниматься доставкой багажа от места сортировки до самолетов.
Разработчики беспилотного тягача компании Charlatte и Navya. Они созданы на основе багажного тягача T135, который использует электрическую силовую установку.
В процессе испытания автономный тягач доставляет багаж пассажиров до самолетов. Тягач ожидает выгрузки багажа из самолета, потом едет обратно к месту сортировки.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.