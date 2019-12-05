Air France проводит испытания беспилотного багажного роботягача

Компания Air France приступила к тестированию автономного багажного тягача AT135. Испытания проводятся с 15 ноября в аэропорту Тулузы.



Air France испытывает беспилотный багажный тягач

Автономный багажный тягач должен заниматься доставкой багажа от места сортировки до самолетов.

Разработчики беспилотного тягача компании Charlatte и Navya. Они созданы на основе багажного тягача T135, который использует электрическую силовую установку.

В процессе испытания автономный тягач доставляет багаж пассажиров до самолетов. Тягач ожидает выгрузки багажа из самолета, потом едет обратно к месту сортировки.