На МКС будет создан отель для роботов

На этой неделе на МКС отправится некий робоотель. Данное устройство больше известно, как Robotic Tool Stowage или сокращенно RiTS.

Стоит отметить, что обозначение "отель" не являются самым подходящим. Для этого устройства больше подходит "гараж", так как оно представляет собой бокс для хранения роботов, который прикрепляется на внешней обшивке станции. Он призван защищать их от опасностей космса и космического мусора.

Первыми гостями отеля будут два робота RELL. Их задача в том, чтобы находить и заделывать пробоины и микротрещины в корпусе МКС.

Раньше такие роботы хранились внутри станции, но на МКС не так много место, чтобы устраивать здесь склад для всего, что нужно космонавтам. Тем более некоторые вещи удобнее хранить снаружи.

Роботы RELL перед работой должны быть откалиброваны. Этот процесс занимал около 12 часов. Так как теперь они будут храниться снаружи, калибровка будет проходить быстрее. Декстеру, роботизированной руке МКС, будет удобнее доставать их из отеля-гаража.