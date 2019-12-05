Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На МКС будет создан отель для роботов

Наука

На этой неделе на МКС отправится некий робоотель. Данное устройство больше известно, как Robotic Tool Stowage или сокращенно RiTS.

Стоит отметить, что обозначение "отель" не являются самым подходящим. Для этого устройства больше подходит "гараж", так как оно представляет собой бокс для хранения роботов, который прикрепляется на внешней обшивке станции. Он призван защищать их от опасностей космса и космического мусора.

Первыми гостями отеля будут два робота RELL. Их задача в том, чтобы находить и заделывать пробоины и микротрещины в корпусе МКС.

Раньше такие роботы хранились внутри станции, но на МКС не так много место, чтобы устраивать здесь склад для всего, что нужно космонавтам. Тем более некоторые вещи удобнее хранить снаружи.

Роботы RELL перед работой должны быть откалиброваны. Этот процесс занимал около 12 часов. Так как теперь они будут храниться снаружи, калибровка будет проходить быстрее. Декстеру, роботизированной руке МКС, будет удобнее доставать их из отеля-гаража.

Темы мкс отель робот космос
Актуальная аналитика
Спецпроект
Какими полезными свойствами обладают пряности
Евросоюз
Франция движется к хаосу из-за пенсионной реформы
Диета
Диета для поджелудочной железы
Новости Все >
Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Загребе
В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия
МИД: заявление Киева отгородиться от Донбасса стеной - контрпродуктивно
Глава МОК объявил, что подчинится решению ВАДА по России
Ипотека оказалась менее выгодной, чем аренда в Москве
На МКС будет создан отель для роботов
Российский истребитель упал в Египте второй раз за год
Смертельно больной фанат мечтает напоследок пожать руку Джеймсу
Эксперт о ДТП с автобусами: "Главная причина — наша нищета"
ЛНР обвиняет Киев в накаливании атмосферы перед саммитом четверки
Последние материалы
Франция движется к хаосу из-за пенсионной реформы
Смертельно больной фанат мечтает напоследок пожать руку Джеймсу
ЛНР обвиняет Киев в накаливании атмосферы перед саммитом четверки
Эксперт о ДТП с автобусами: "Главная причина — наша нищета"
После 14 месяцев в Антарктиде у полярников уменьшился мозг
С 9 декабря введут плату за проезд по МЦД в Москве
Переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" не состоялись
Предком вируса гепатита А был вирус "поцелуйных" клопов
Трусова сделала тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
"Фонтанка" в расследовании о ЧВК "Вагнера" солгала о главном герое
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
В России появилась новая сексуальная ориентация
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Нечем похвастаться: 70 лет НАТО отпраздновали в унынии Любовь Степушова Константин Кузнецов В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы Константин Кузнецов
Комментарии
Украина заплатит 850 тыс. евро за комнату в штаб-квартире НАТО
Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине
Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине
Депутат Лебедев рассказал, зачем россиянам пиво на стадионах
Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине
Социолог: рост протестных настроений - удар только по президенту
Переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" не состоялись
Медведев: политические проблемы не решают в соцсетях и на площадях
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
ВТБ прогнозирует падение розничного кредитования в 2 раза в 2020 году
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Сенатор РФ: польский президент сказал не совсем то, что думает
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Немцы выступают за сотрудничество в отношениях с Россией
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Армия недовольна правительством? Почему не Путиным?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
В России появилась новая сексуальная ориентация
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ