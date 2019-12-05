После 14 месяцев в Антарктиде у полярников уменьшился мозг

Новое исследование показало, что мозг полярников, которые провели в Антарктиде 14 месяцев, уменьшился в размерах. Ученые изучили мозг 8 полярников, которые проработали на немецкой исследовательской станции Neumayer III чуть больше года.

Специалисты пережили продолжительную темноту в ходе полярной ночи, когда температура может быть ниже 50 градусов Цельсия. Один из авторов новой работы Александр Штан сообщил, что такие социальная изоляция и монотонная среда больше всего напоминают условия, в которых находятся космонавты.

В результате исследований, проводившихся на животных, ученые выявили, что схожие условия вредны для гиппокампа — области мозга, которая отвечает за память и навигацию. Так, крысы лучше обучаются, если находятся вместе со своими сородичами или в многостимульной среде. Пока неизвестно, справедливо ли это для детей.

Ученые изучили мозг полярников до начала экспедиции и после нее. Оказалось, что в среднем области гиппокампа в мозге уменьшились на 7% (по сравнению со здоровыми людьми, которые не принимали участие в экспедиции).

Штан отмечает, что эти изменения являются обратимыми, потому что гиппокамп, хоть и является уязвимым для стрессовых ситуаций, при этом очень "отзывчивый" на стимуляцию, связанную с жизнью, полной социальных связей и различных мест для исследования.