Физики впервые создали метод измерения давления через емкость

Немецкие физики впервые разработали метод, который позволяет измерять давление через емкость. Данное открытие позволит провести проверку показаний грузопоршневых манометров с высокой точностью.

Физические величины измеряют разными способами. К ним относятся: прямые измерения (которые позволяют получить оценку величины) и косвенные измерения, которые определяют вспомогательную величину, помогающую определить искомый показатель. Он также имеет свои нюансы: для пересчета измерительные приборы подвергаются калибровке. Иногда ученые обходятся без сравнений показаний устройства с другими инструментами, в таком случае речь идет о первичном методе.

Физики смогли добиться измерения давления в газах, используя первичный метод. В этом им помогло определение электрической емкости, наполненного газом конденсатора. К этому методу прибегали еще 20 лет назад, но реализовать данную идею на практике не представлялось возможным, так как не было достаточно стабильного конденсатора и точных параметров гелия. Кроме того, процесс усложнялся невысокой диэлектрической проницаемостью гелия.

Данные проблемы удалось решить после того, как были разработаны новые эталоны величин системы средств измерений. Данный метод - единственный первичный метод, позволяющий проверять показания грузопоршневых манометров.

Исследователи рассказали, что новый препарат является довольно сложным для проведения массовых измерений.