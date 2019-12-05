Китай планирует создать глобальную систему слежки: коснется ли это РФ?

Китайские компании разрабатывают стандарты для глобальной системы слежки. Некоторые эксперты полагают, что вмешательство Китая может иметь политические последствия.

Павел Борисович Каменов, ведущий сотрудник Института Дальнего Востока РАН, заместитель руководителя Центра экономических и социальных исследований Китая, в интерью "Правде.Ру" прокомментировал данную ситуацию.

-Действительно ли это может коснуться России?

-Ну, в какой-то степени может коснуться, конечно, я думаю, потому что китайцы претендуют на мировое лидерство. В вопросах экономики они уже догнали Соединенные Штаты, вот поэтому такое движение с их стороны вполне объяснимо, но это не значит, что остальные страны обязательно должны входить в эту систему.

-Просто существует такая вероятность.

-Но будет, наверное, сопротивление со стороны национальных компаний и других государств? И Россия, наверное, не очень захочет попасть под влияние Китая.

- Я думаю, что да. Сейчас. как это видно по странам Европы, намечается тенденция к обеспечению национальных интересов. Вот эти идеи глобализма, которые одно время расцвели пышным цветом, сейчас поблекли.

-Самый яркий пример - это Великобритания с ее Brexit. Сейчас большинство стран соблюдает прежде всего свои национальные интересы. А противоречия здесь и проблемы здесь заключаются в том, что интересы мировой торговли, глобальной торговли, которая существует, конечно, и развиваются гигантскими темпами, требуют как раз наличия такой связи, которая бы объединяла все государства. Поэтому здесь, как вы видите, заложено противоречие.

- Я думаю, здесь должен быть найден консенсус, при котором прежде всего обеспечивались бы национальные интересы государств, и при этом условии открылись бы условия для работы в глобальном масштабе. Вот здесь противоречивая, сложная ситуация.

-То, что Китай выходит с такой инициативой, - совершенно естественно. Он сейчас на втором месте в мире после Соединенных Штатов. Китай только отстает в доходе на душу населения. В этом плане Китай еще далеко от развитых стран.