Исследование: ошибки и неудачи тормозят процесс обучения

Принято считать, что люди учатся на ошибках, приобретая опыт и мудрость. Но результаты исследования, проведенного американскими учеными, доказали обратное.

Ученые пришли к выводу, что ошибки и неудачи только тормозят процесс обучения. Для развития и движения вперед намного важнее ситуация успеха.

"То, что не убивает, делает сильнее!", "Вы учитесь на ошибках!" — эти фразы передаются из поколения в поколение и даже являются базовым утверждением программ мотивации у многих бизнес-тренеров.

Но на самом деле, на этих утверждениях, суть которых в том, что каждая ошибка — это приобретенный опыт, строится так называемая "культура неудач".

Но американские психологи Чикагского университета Лорен Эскрайс-Винклер и Айелет Фишбах утверждают, что ошибки не приносят никакой пользы, наоборот, они являются "грозой эго".

Ученые пришли к этому выводу в результате нескольких экспериментов, участники которых получили больше полезных уроков из своего личного успеха, а не из своих неудач.

Эксперимент заключался в том, что участникам нужно было ответить на вопросы, а ученые потом оценивали их ответы: одним они сообщали о том, что их ответы правильные, а другим о том, что они неправильные.

В результате выяснилось, что те участники, которые правильно ответили на вопросы, потом легче запоминали информацию, чем те, у кого ответы были неверными.

Данный результат был получено в разных сферах. Психологи пришли к выводу, что учиться на ошибках сложно и даже деструктивно. Данный вывод они объясняют тем, что человек, совершая ошибки, испытает отрицательные эмоции, его охватывает страх неудачи. В результате человек не способен воспринимать другую информацию, которая поможет ему добиться успеха.

Так человек начинает чувствовать неуверенность с своих силах и его ожидания успеха снижаются. Также исследование показало, что, когда человек оказывается в ситуации успеха, он лучше воспринимает информацию и может оценивать чужие ошибки и учиться на них.