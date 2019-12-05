Луч света от экрана смартфона способен убить муху

Исследователи Орегонского университета доказали, что луч света от экрана смартфона может убить муху. Результаты данного исследования окончательно продемонстрировали, насколько опасны смартфоны.

Ученые создали такие условия, при которых мухи часть суток находились в полной темноте, а часть - под воздействием излучения синего света от экрана смартфона. В результате мухи стали менее активными, хуже цеплялись за стены и намного раньше умирали.

Но самое страшное ученые увидели при вскрытии насекомых.

Ученые обнаружили, что у мух произошло частичное разрушение нейронов мозга.

Стоит отметить, что в исследовании участвовали насекомые, у которых с рождения не было глаз, но смартфоны оказали на них такой же эффект.