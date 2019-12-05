Мертвые коралловые рифы смогли оживить с помощью "звуков прошлого"

Австралийские ученые совместно с коллегами из Великобритании разработали уникальную стратегию, реализация которой поможет восстановить уже разрушенные коралловые рифы. Полученные в результате исследования данные говорят о том, что в данном процессе помогут так называемые "звуки прошлого", а именно записи, сделанные на здоровых возвышениях морского дна.

Ученые считают, что "акустическое обогащение" поможет восстановить коралловые рифы. В процессе исследования барьерного рифа в Австралии ученые вмонтировали подводные громкоговорители, которые воспроизводили аудиозаписи здоровых возвышений.

Через некоторое время на изучаемых участках, где присутствовали мертвые кораллы, стало в два раза больше рыбы. В этих местах воспроизводили звуки.

Специалисты считают, что рыбы вносят большой вклад в процесс восстановления коралловых рифов.