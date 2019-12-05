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Океанологи обнаружили в Тихом океане молодой вулкан

Наука » Экология » Природа

Ученые обнаружили в Тихом океане новый молодой вулкан, расположенный рядом с одним из старейших участков Тихоокеанской плиты. Как утверждают исследователи, он может начать извергаться в любой момент.

Исследователи сообщили о том, что такие вулканы - новое явление для нашей планеты. По своему внешнему  виду подводные вулканы напоминают возвышения, имеющие небольшой кратер наверху. Они образуются вдоль трещин у оснований тектонических плит.

Специалисты считают, что вулканы стали появляться в период погружения блоков литосферы в верхнюю мантию Земли и их последующего искривления. Именно в эти моменты и может произойти извержение таких вулканов.

Такие вулканы были обнаружены 13 лет назад в западной части Тихого океана. 

По словам океанологов из Университета Тохоку, им удалось обнаружить лишь первое подобное образование, поэтому они планируют продолжить поиски.

Темы ученые вулкан океанологи тихий океан
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