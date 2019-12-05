Ученые обнаружили в Тихом океане новый молодой вулкан, расположенный рядом с одним из старейших участков Тихоокеанской плиты. Как утверждают исследователи, он может начать извергаться в любой момент.
Исследователи сообщили о том, что такие вулканы - новое явление для нашей планеты. По своему внешнему виду подводные вулканы напоминают возвышения, имеющие небольшой кратер наверху. Они образуются вдоль трещин у оснований тектонических плит.
Специалисты считают, что вулканы стали появляться в период погружения блоков литосферы в верхнюю мантию Земли и их последующего искривления. Именно в эти моменты и может произойти извержение таких вулканов.
Такие вулканы были обнаружены 13 лет назад в западной части Тихого океана.
По словам океанологов из Университета Тохоку, им удалось обнаружить лишь первое подобное образование, поэтому они планируют продолжить поиски.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.