Археологи обнаружили арабские цифры на сосуде доарабского периода

Российские и японские археологи обнаружили несколько современных цифр на сосуде, который относится к доарабскому периоду. Исследователи считают, что данные находки говорят о том, что стиль написания так называемых "арабских" цифр разработали намного раньше.

В процессе исследования древнего керамического сосуда доарабского периода были обнаружены знаки, который оказались очень похожи на современные аналоги. Специалисты считают, что сосуд был изготовлен за 2,2 тыс. лет до того, как получило массовое распространение "арабское" написание цифр.

Сосуд обнаружили на территории Еврейской автономной области.

На сосуде видно, что нанесенные на нем насечки - это цифры "1", "2" и "4". Но команда археологов надеется обнаружить еще один фрагмент, который позволит воссоздать более целостную картину находки.

Сам сосуд представляет собой большую амфору высотой 65 см. Общий возраст сосуда датируется 3700 годом до н.э., что намного ранее V века н.э., когда в Индии появились "арабские" цифры, характерные для современного использования.