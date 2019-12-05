Потепление привело к уменьшению птиц и увеличению длины их крыльев

Перелетные птицы, обитающие в США, за последние 40 лет стали более мелкими, но при этом длина их крыльев стала больше. Ученые считают, что такого рода изменения - результат климатических изменений.

Ученые изучили коллекцию птиц Музей естественной истории в Чикаго. Им удалось провести морфологические измерения более 70 тысяч представителей 52 видов пернатых.

По словам авторов исследования, визуальные изменения сложно зафиксировать, так как они незначительны — речь идет о нескольких граммах и миллиметрах. Но эти изменения произошло одновременно, что свидетельствует о системном ответе на процессы глобального потепления. Ученые предполагают, что уменьшение размеров тела снизило способность птиц вырабатывать энергию, а увеличение длины крыла компенсировало эти потери.

Известно, что среди представителей аналогичных видов теплокровных живых существ самые крупные по размеру те, которые обитают в более холодном климате.

Таким образом, уменьшение размеров при потеплении - логичный процесс.