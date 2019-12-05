Канадские специалисты нашли средство против гибели мозга

Канадские ученые из Университета Альберты сообщили, что белок CD33 может снизить риск развития болезни Альцгеймера. Известно, что данное заболевание является смертельным и не подлежит лечению.

Как сообщают специалисты, присутствие данного белка в клетках микроглии поможет защитить головной мозг от болезни Альцгеймера.

Стоит отметить, что, по данным экспертов, только у 10% населения есть полезная версия данного белка.