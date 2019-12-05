Японские ученые из Университета Мэйдзи планируют провести эксперимент по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи.
Специалисты планируют с помощью генетических манипуляций добиться того, чтобы яйцеклетка свиньи не могла создать создать поджелудочную железу.
После этого в яйцеклетку внедряется человеческая стволовая клетка.
Таким образом, в организме животного будет развиваться поджелудочная железа, которая близка к поджелудочной железе человека.
В процессе эксперимента ученые планируют только наблюдать за процессом, они не планируют заниматься массовым выращиванием человеческим органов.
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