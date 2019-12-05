Японские исследователи вырастят человеческую железу в организме свиньи

Японские ученые из Университета Мэйдзи планируют провести эксперимент по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи.

Специалисты планируют с помощью генетических манипуляций добиться того, чтобы яйцеклетка свиньи не могла создать создать поджелудочную железу.

После этого в яйцеклетку внедряется человеческая стволовая клетка.

Таким образом, в организме животного будет развиваться поджелудочная железа, которая близка к поджелудочной железе человека.

В процессе эксперимента ученые планируют только наблюдать за процессом, они не планируют заниматься массовым выращиванием человеческим органов.