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Японские исследователи вырастят человеческую железу в организме свиньи

Наука

Японские ученые из Университета Мэйдзи планируют провести эксперимент по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи.

Специалисты планируют с помощью генетических манипуляций добиться того, чтобы яйцеклетка свиньи не могла создать создать поджелудочную железу.

После этого в яйцеклетку внедряется человеческая стволовая клетка.

Таким образом, в организме животного будет развиваться поджелудочная железа, которая близка к поджелудочной железе человека.

В процессе эксперимента ученые планируют только наблюдать за процессом, они не планируют заниматься массовым выращиванием человеческим органов.

 

 

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