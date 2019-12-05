Первый коммерческий пуск с космодрома Восточный проведут в 2020 году

На 18 апреля 2020 года запланирован первый коммерческий запуск ракеты "Союз-2" с российского космодрома "Восточный".

Об этом сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в РКО.

На орбиту, как стало известно изданию, ракета отправится в соответствии с контрактом с OneWeb. Следующие запуски состоятся в мае, июне и июле. Сейчас обсуждается еще один полет, который в декабре выведет на орбиту метеоспутник "Метеор-М".

Раньше — в 2017 году — коммерческие спутники с космодрома "Восточный" уже отправлялись, но только в рамках российской федеральной программы. И финансировались, соответственно, из государственного бюджета.

Напомним, в настоящее время на космодроме ведется строительство инфраструктуры второй очереди. Она будет обеспечивать запуски ракет "Ангара". Из-за многочисленных коррупционных скандалов, стройка продвигается медленнее, чем планировалось.

А вот первая очередь — для запуска "Союзов" - уже практически завершена. И первые запуски с нее были успешными.

В целом же космодром, строить который начали еще в 2012 году, должен будет обеспечить РФ "независимый доступ на орбиту".