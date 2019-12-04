"Роскосмос" назвал дату выходного дня у космонавтов на Новый год

Космонавты буду отдыхать только 1 января.

Все остальные дни у космонавтов рабочие. В отличие от космонавтов, остальные граждане выйдут на работу января.

Роскосмос пока не уточняет, как космонавты будут проводить свой единственный выходной день.

В космосе Новый год встретят: российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка , а также их американские и итальянские коллеги.