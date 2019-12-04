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"Роскосмос" назвал дату выходного дня у космонавтов на Новый год

Наука » Экология » Космос

Космонавты буду отдыхать только 1 января. 

Все остальные дни у космонавтов рабочие. В отличие от космонавтов, остальные граждане выйдут на работу  января.

Роскосмос пока не уточняет, как космонавты будут проводить свой единственный выходной день. 

В космосе Новый год встретят: российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка , а также их американские и итальянские коллеги.

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