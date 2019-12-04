Мышей научили не пить алкоголь при повышении крепости алкоголя

Ученые из США придумали, как добиться того, чтобы организм стал более толерантным к малым дозам спирта. Исследователи протестировали новый способ на мышах.

В организме есть два фермента, которые отвечают за выведение спирта из крови: алкогольдегидрогеназа и альдегиддегидрогеназа-2 (АДГ). В случае чрезмерного употребления алкоголя альдегид вовремя не разрушается, а накапливается в тканях.

Специалисты предложили избирательно выключать АДГ в разных тканях. С этой целью они вывели мышей, у которых в печени, кишечнике, жировой ткани выключены гены АДГ.

В результате выяснилось, что у тех мышей, у которых АДГ не работала только в печени, альдегида скопилось в 4 раза меньше, чем у грызунов, кто был лишен ее полностью, но в 2 раза больше, чем у мышей, у кого она была выключена в других тканях.

Тогда ученые стали избирательно отключать АДГ в печени обычных грызунов.

Они ввели в организм мышей аденовирусный вектор с малой интерферирующей РНК, чтобы запустить процесс разрушения печени.

В результате такие мыши переставали пить алкоголь уже после шести градусов крепости. По мнению ученых, данный метод мог бы помочь людям справиться с алкогольной зависимостью.