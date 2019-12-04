В прошлом году в Китае появились на свет девочки-близнецы Лулу и Нана с отредактированным геном. Ученые утверждают, что редактирование генов, направленное на выработку у детей способности противостоять ВИЧ, не привело к этой цели и вызвало непреднамеренные мутации.
Сообщается, что китайский биофизик Хе Цзянькуй в ходе своего эксперимента не учитывал этические и научные нормы.
Ученый рассказал, что у отцов, принимавших участие в эксперименте, был ВИЧ, а матери были здоровы. Он подчеркнул, что цель его эксперимента в том, что у эмбрионов появилась способность противостоять ВИЧ и СПИД.
Ученый деактивировал ген CCR5, который позволял ВИЧ поражать клетки человека.
Федор Урнов, специалист по редактированию генома из Калифорнийского университета в Беркли, сообщил, что заявление о том, что китайский ученый воспроизвел доминантный вариант CCR5 - вопиющее искажение фактических данных.
Команда ученых занималась только правильным геном, но они не воспроизвели нужный вариант Delta 32, а вместо этого создали новые мутации.
Также стоит отметить, что сам способ редактирования гена CRISPR является несовершенным, так как может привести к нежелательным изменениям. Соответственно, его использование на людях - очень спорный вопрос.
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