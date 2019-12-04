Генный коктейль спас мышей от четырех возрастных заболеваний

Трансгенные мухи и черви являются мировыми рекордсменами по продолжительности жизни: они живут в несколько раз дольше среднего. Ученые с помощью смеси генов включали и отключали некий важный ген. Но ученые заявили, что метод, который сработал на мухах, может не сработать на человеке.

Поэтому ученые планируют провести дополнительные исследования на животных. Генетики решили протестировать метод генных коктейлей на мышах. Грызунам вводили конструкции с тремя генами, связанными с долголетием и устойчивостью к возрастным заболеваниям.

В первую очередь они решили испытать его на ожирении. Ученые откармливали мышей, а потом вводили разные комбинации из трех генов. В результате выяснилось, что достаточно всего одного гена FGF21, чтобы мыши снова обрели нормальный вес.

Следующее заболевание — диабет второго типа. И здесь ген FGF21 позволил мышам не заболеть диабетом, несмотря на то, что мыши питались жирной пищей, богатой углеводами. После этого ген протестировали на фиброзе почек. Здесь самый лучший результат был достигнут из смеси генов генов FGF21 и TGFb1.

Затем ген проверили на фиброзе сердца. В результате исследователи обнаружили, что лучший эффект дает комбинация TGFb1 с одним из других генов.

Ученые считают, что данный подход можно использовать и на человеке. этот метод должен быть эффективнее, чем традиционные методы по лечению каждого заболевания.

Безопасность таких генных коктейлей также объясняется еще и тем, что они не требуют введения большого количества препаратов, которые могут вызвать побочные эффекты.