Специалисты МГУ презентовали первый Атлас пещер России

Ученые и выпускники МГУ совместно с коллегами из институтов РАН презентовали первый Атлас пещер России. Издание содержит подробные описания 176 пещер, расположенных на территории России.

Кроме того, в атласе есть перечень 442 самых крупных пещер в России. В атласе собраны уникальные фотографии, топосъемки, таблицы. карты и схемы.

Почти все карты составляли специально для данного издания. По словам одного из составителей атласа, Александра Гусева, это практически энциклопедия, так как в издании собрана вся информация о пещерах в России, а также о процессах, происходящих в них.

По мнению ученых, это издание будет интересно как спелеологам, так и специалистам смежных областей: геологам, географам, экологам и палеонтологам.