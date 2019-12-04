Онлайн-словарь Dictionary выбрал самое популярное слово 2019 года

Онлайн-словарь английского языка Dictionary.com выбрал слово года: в этом году им стало прилагательное "экзистенциальный".

Согласно данным портала, в этом году заметно выросла популярность поисковых запросов, содержащих слово "экзистенциальный". Это связано с тем, что его стали чаще употреблять американские политики.

Так, бывший вице-президент США Джо Байден как-то назвал Дональда Трампа "экзистенциальной угрозой Америки". Слово "экзистенциальный" имеет два значения.

Первое значение - "существующее или относящееся к существованию". В отношении американского президента, речь идет о некой экзистенциальной угрозе, которая представляет угрозу для США.

Во втором значении это слово имеет философский смысл.