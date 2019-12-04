В небе над Австралией заметили загадочный огненный шар

В атмосфере Земли могут вспыхивать и сгорать десятки, а иногда и сотни космических объектов. Это обычное явление, но вот в 2016 году камерам удалось заснять в небе над Австралией необычный огненный феномен, он выделялся из всех.

Большая часть метеоритов взрывается в воздухе до того, как достигнет Земли. Ученые считают, что все дело в давлении, которое растет в процессе падения и приводит к разрушению породы.

В результате на Земли падают только единицы.

Огненный шар, появившийся в ночном небе над Австралией, был очень заметен, многочисленные камеры смогли его зафиксировать. Австралийские исследователи определили скорость движения объекта - она составляла 11 километров в секунду и траекторию (почти вертикальную).

Так как объект двигался с низкой скоростью, то это говорит о том, что он некоторое время вращался на орбите, а траектория позволяет с высокой вероятностью исключить космический мусор. Возможно, это был некий орбитальный аппарат, который потерпел крушение. Ученые верят, что в будущем телескопы позволят фиксировать небольшие воспламенившиеся объекты и составлять карту с их траекториями.