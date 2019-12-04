Швейцарская компания Rinspeed представит на выставке потребительской электроники CES-2020 концепт-кар MetroSnap.
Новая модель представляет собой развитие прототипов Snap и microSNAP, которые ранее были демонстрированы в Лас-Вегасе. Концепт-кар MetroSnap представляет собой автомобиль-трансформер.
Специалисты придумали простое, безопасное и недорогое решение замены кузова на самоходной платформе. Благодаря этой разработке можно будет гибко адаптировать машины под текущие потребности.
MetroSnap состоит из двух основных частей - платформы Skateboard, в которую встроены аккумулятор, электромотор и другие необходимые для движения компоненты, и кузова Pod.
Кузов может быть пассажирским, грузовым или специализированным.
Концепт-кар Rinspeed оснащен автопилотом.
Отделка салона выполнена из прочных экологичных материалов, некоторые элементы интерьера напечатаны на 3D-принтере.
Когда выйдет серийная версия Rinspeed MetroSnap пока неизвестно, но компания сообщила, что уже подала заявку на регистрацию патента.
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