Спецслужбы США предупредили об опасности "умных" телевизоров

Сотрудники ФБР США заявили, что пользователи рискуют, пользуясь "умными телевизорами". По их словам, использование смарт-ТВ приводит к тому, что персональная информация может попасть к третьим лицам.

До этого об опасности смарт-телевизоров выступали компании, занимающиеся производством антивирусов. Но, так как теперь об этом заявляют сотрудники ФБР, это говорит о реальной проблеме.

Но сотрудники ФБР не сказали ничего того, чего не знал бы интернет-пользователь, который заботится о своей безопасности.

Представители спецслужб только озвучили общие рекомендации по поводу того, что необходимо внимательно читать соглашения пользователей, прежде чем активировать какую-либо функцию на своем смарт-ТВ, так как часто именно так персональные данные пользователя попадают к третьим лицам.