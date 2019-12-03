У берегов Калифорнии обнаружили странные тектонические разломы

В двух километрах от Санта-Крус (Калифорния) ученые заметили странную сеть тектонических разломов, которая находится в Монтерейском заливе. В настоящее время ученые не могут объяснить причину образований.

Также у ученых пока нет информации относительно размеров зоны, ее формы и активности.

Согласно некоторым исследованиям, даже в самом сейсмически изученном уголке планеты есть зияющие дыры на океаническом дне. Это довольно опасные образования, так как они в несколько раз повышают риск возникновения землетрясений.

Специалисты смогли заметить разломы с помощью оптоволоконного кабеля диаметром с садовый шланг. Эксперты сообщили, что так можно исследовать сейсмическую активность на территории города, окутанной такими интернет-кабелями.

Ученые еще продолжают изучать разломы. В ближайшее время должна появиться новая информация об их опасности.