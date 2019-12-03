Mail.ru Group показала собственную умную колонку с голосовым помощником

В преддверии Нового года компания Mail.ru Group создала новогодний сайт именным видеопоздравлением от Деда Мороза. В этом видео Mail.ru Group впервые продемонстрировала свою умную колонку.

Компания еще не делала официального заявления по этому поводу. Судя по видео, колонка будет иметь голосовой помощник "Маруся".

Ранее сообщалось, что Mail.ru Group до конца года планирует выпустить умную колонку. Разработка будет интегрирована с сервисами Mail. ru Group. Стоимость нового девайса будет составлять около 7000 рублей.