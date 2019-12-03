Дроны обнаружили опасное таяние ледника в Гренландии

Ученым удалось увидеть процесс быстрого исчезновения озер, образовавших на поверхности ледяного щита в Гренландии.

Толщина ледяного щита составляет около одного километра. В летние месяцы обычно часть ледяного щита тает, поэтому образуются тысячи озер.

Многие озера исчезают всего за несколько часов, при этом образуются крупные пробелы, глубина которых может достигать до одного километра. Талая вода на поверхности продолжает стекать по ним, в результате образуются одни из самых крупных водопадов в мире.

Стать свидетелем данного процесса непросто, но группе ученых удалось это сделать в июле прошлого года, когда они прибыли к леднику Store Glacier.

Спустя несколько дней после их прибытия в течение 5 часов две трети озер, что составляет около пяти миллионов литров воды, исчезли с поверхности. Исследователи сделали снимки, на которых видно, как темно-синее озеро превратилось в более светлое.

Скорость движения ледника Store Glacier составляет примерно 600 метров в год. Ученые заметили, что неожиданное "исчезновение" озера на какое-то время увеличило скорость его движения с 2 до 5 метров в день. Вода, пропавшая с поверхности, увеличила высоту ледника на 55 сантиметров.