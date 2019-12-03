Биологи: млекопитающие тонко чувствуют свет даже в утробе

Ученые провели исследование и выяснили, что глаз млекопитающего даже в период внутриутробного развития может видеть намного больше, чем считалось ранее.

Когда детеныш млекопитающего рождается на свет, палочки и колбочки в его сетчатке, которые позволяет различать цвета и контуры изображений, еще не имеют связи с мозгом. Для того, чтобы эти связи сформировались нужны время и практика. Но ученые в результате исследования нм мышах и обезьянах выяснили, что чувствительность к свету развивается у плода еще в утробе.

ipRGCs - первые светочувствительные клетки, которые развиваются в сетчатке. Ученые только 10 лет назад узнали об их существовании.

Ученые из США изучили разные типы этих клеток у новорожденных мышей и выяснили, что между ними существует связь посредством электрических импульсов.

Данная информационная сеть не только обнаруживает свет, но и реагирует на его интенсивность, которая варьируется почти в миллиард раз. Даже находясь в утробе сетчатки детенышей млекопитающих могут различать тонкости освещения, несмотря на то, что там нет света.

Биологи пока не могут точно объяснить, для чего это нужно. По мнению клеточного биолога Марла Феллера, данное разнообразие может быть связано с поведением, для которого не требуется зрение. Например, когда детеныши только рождаются, они инстинктивно щурятся — все для того, чтобы слишком яркий свет не повредил сетчатку.