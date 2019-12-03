В Австралии собрали 150-летний телескоп

В 2019 году исполнилось 150 лет с момента установки в Мельбурнской обсерватории телескопа Great Melbourne Telescope. Он был построен в 1868 году в Ирландии, а затем перевезен в Мельбурн.

Когда-то это был самый крупный телескоп в южном полушарии. Но в 2003 году он сильно пострадал в результате пожара. Но к 150-летию телескопа специалисты смогли собрать его.

В 1944 году Мельбурнская обсерватория закрылась, а телескоп продали обсерватории Mount Stromlo Observatory, недалеко от Канберры. Его обновили, установив 1,3-метровое пирексное зеркало. В 90-е гг. телескоп снова обновили.

В январе 2003 года обсерватория пострадала в результате пожара. На реставрацию телескопа было выделено $405 тысяч. Реставрационные работы потребовали 30 000 часов волонтерских работ специалистов. Специалистам нужно было произвести около 400 отсутствующих компонентов.

В настоящее время телескоп выставлен в Pumping House at Scienceworks в Мельбурне. Финальная задача — снова установить телескоп в Мельбурнской обсерватории. Для следующего этапа, в процессе которого телескоп будет уже полностью рабочим, необходимо финансирование.