Компания Apple опубликовала список приложений, которые наиболее часто скачивали владельцы iPhone. Первое место среди бесплатных программ занял YouTube. На втором месте - приложение социальной сети Instagram. Тройку лидеров бесплатных программ занял Snapchat.
Среди платных приложений первое место занял фоторедактор Facetune. Лидером по скачиванию среди бесплатных игр назвали Mario Kart Tour, среди платных - Minecraft.
Политический эксперт Родион Мирошник рассказал о новых признаниях по делу об организации Майдана в Киеве в 2014 году.