Роскомнадзор заблокировал Shutterstock в России

Представитель крупнейшего в мире фотобанка Shutterstock сообщил, что Роскмонадзор заблокировал домен сервиса в России. Он отметил, что все изображения, нарушающие правила регулятора, были удалены. Сейчас фотобанк пытается урегулировать ситуацию и добиться разблокировки своего сайта в РФ. Об инциденте сообщила радиостанция "Эхо Москвы".

Примечательно, что домен фотобанка Shutterstock был внесен в реестр заблокированных еще в середине ноября. По состоянию на 2016 год, фотобанк имел более 100 тысяч авторов с активной клиентской базой почти 1,5 миллиона человек в 150 странах.